Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

I za řídítky kol usedejte střízliví

DOMAŽLICKO - Cyklistka nadýchala přes jedno promile, na kole vezla svého syna. Když havarovala, jemu se naštěstí nic nestalo.

Na začátku minulého týdne v odpoledních hodinách došlo na silnici III. třídy u obce Koloveč na Domažlicku k pádu cyklistky z elektrokola. Osmatřicetiletá žena jedoucí na elektrokole pravděpodobně nezvládla řízení a na štěrku na okraji vozovky s kolem upadla a utrpěla zranění. Dechová zkouška u cyklistky byla pozitivní, žena nadýchala přes jedno promile. Naštěstí při pádu nedošlo ke zranění jejího nezletilého synka, kterého měla umístěného v dětské cyklosedačce. Ten, na rozdíl od své matky, měl na hlavě nasazenou ochrannou přilbu.

I přesto, že je cyklistická přilba při jízdě na jízdním kole povinná jen u dětí - osob do 18 let, doporučujeme její nošení i dospělým, zkrátka všem cyklistům bez ohledu na věk, a o to více, používají-li ke své jízdě elektrokola. Přijměte helmu jako součást své bezpečnostní výbavy. Většina vážných až smrtelných úrazů na kole se stala právě u osob bez helmy.

A dále, cyklista je účastníkem silničního provozu a jako takový musí dodržovat příslušné zákonné normy jako řidiči motorových vozidel. Jedním z nejdůležitějších pravidel při jízdě na kole je zákaz pití alkoholu. Cyklista, který před jízdou nebo během jízdy na jízdním kole požil alkoholický nápoj, se kromě toho, že hazarduje se svým životem a zdravím, v tomto případě i svého dítěte, což by pro nás mělo být to nejdůležitější a nejcennější, co máme, se dopouští přestupku a hrozí mu za to pokuta.

V České republice platí nulová tolerance alkoholu za volantem i řídítky!

Myslete na sebe i na nás – ostatní účastníky silničního provozu!



por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.

17. června 2025

