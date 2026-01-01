Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
I v takových situacích jsme tu pro lidi
Díky chytrým hodinkám ostravští policisté pomohli téměř 90letému muži.
Ve středu 10. června 2026 krátce po 14. hodině přišla na operační středisko informace z chytrých hodinek, že došlo k pádu osoby, a tím byl aktivován stav nouzového režimu. Ve zprávě však byla zaznamenána pouze přibližná poloha daného místa bez bližších informací. Operační pracovnice k tomu přijala okamžité opatření a přítomným hlídkám v terénu předala potřebné zprávy. Policisté v okolí Ostravy-Poruby ulic 17. listopadu a Hlavní třidy propátrávali různá místa, například okolí zastávek MHD, průchody domů, uskutečnili několik pokusů o dovolání na dané zařízení, avšak vše bylo bezvýsledně. Muži zákona se přesto nevzdávali a zhruba na osmý pokus se na zařízení dovolali. Z dálky slyšeli zvuk televize a mužský hlas, který volá „pomoc, upadl jsem na zem a nemůžu se postavit.“ O této situaci policisté z oddělení hlídkové služby vyrozuměli kolegyni z operačního střediska, která opakovala volání až do doby, kdy se podařilo spojit s mužem, který stačil sdělit své jméno. Následovalo okamžité a rychlé zjištění bližších informací k osobě a také k jeho pobytu. Netrvalo dlouho a policisté byli za dveřmi bytu muže, se kterým přes tyto komunikovali. Vzhledem k tomu, že tento byl uzamčen na několik na sobě nezávislých zámků, museli se na pomoc přivolat hasiči, kteří provedli vstup do bytu. Konečně přišla pro zhruba 90letého muže dobrá zpráva. Muži zákona vešli do jednoho z pokojů, kde na zemi viděli ležet seniora, který spadl z invalidního vozíku. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění, což potvrdili i přivolaní záchranáři. Policisté pomohli pánovi zpět na vozíček a vyrozuměli o této události rodinného příslušníka. Ze strany seniora přišlo srdečné poděkování všem, kteří se na jeho pomoci podíleli.
dne 11. června 2026
por. Bc. Eva Michalíková