I přes zákaz řízení usnul za volantem
S vozidlem naboural do svodidel, při havárii se naštěstí nikdo nezranil.
V pátek asi 10 minut po půlnoci projížděl po silnici druhé třídy mladý řidič od České Lípy na Zákupy, když u Žizníkova vlivem mikrospánku ztratil kontrolu nad svým motorovým vozidlem. Jeho Volkswagen Caddy na rovném úseku následně vyjel vlevo a naboural do svodidel. Havárie si naštěstí nevyžádala žádné zranění. Policisté, které na místo přivolali svědci, řidiče podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Ovšem, když si ho zkontrolovali v evidenci, zjistili, že za volantem neměl co dělat, protože má stále platnou blokaci řidičského oprávnění. Nyní je proto podezřelý ze spáchání maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za které pachateli hrozí kromě zákazu řízení všech motorových vozidel i trest odnětí svobody až na dva roky.
9. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková