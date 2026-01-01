I malé pivo stačí – můžete nadýchat a přijít o řidičák
ÚSTECKO - Téměř každý druhý řidič na Ústecku přistižen při porušení předpisů
Ústečtí dopravní policisté se v uplynulých dnech zaměřili na řidiče, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu. V rámci dopravně bezpečnostní akce probíhající na Ústecku zkontrolovali celkem 46 vozidel. Přestupku se dopustilo 18 řidičů, přičemž ve dvou případech policisté odhalili řidiče pod vlivem alkoholu.
První z těchto případů byl zjištěn v ulici Bělehradská. Řidič osobního vozidla vjel do zákazu vjezdu, čímž na sebe upozornil policejní hlídku. Následná dechová zkouška ukázala pozitivní hodnotu alkoholu 0,31 ‰. Řidič uvedl, že přibližně hodinu před jízdou vypil jedno malé pivo. Na místě následně požádal o lékařské vyšetření. Druhý případ byl odhalenrovněž v centru města. Řidič vozidla byl podroben dechové zkoušce, která prokázala hodnotu 0,46 ‰ alkoholu v dechu. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.
Ústečtí dopravní policisté budou v obdobných kontrolách pokračovat i nadále. Připomínáme, že alkohol za volant nepatří a i malé množství může výrazně ovlivnit schopnost řízení a reakce řidiče.
Ústí nad Labem 27. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje