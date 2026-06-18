I letos se zapojujeme do osvěty před vloupáním do obydlí
Chraňte svůj domov nejen v období letních prázdnin snadno a efektivně. Obydlí nemusí být nedobytné – postačí, aby nebylo snadným cílem.
Ačkoliv už jistě odpočítáváte dny do vaší dovolené, nezapomeňte, že zde zanecháte dům nebo byt, který dost možná nebude dostatečně zajištěný. Každý červen proto upozorňujeme na rizika spojená s vloupáním do obydlí v době dovolených.
Policejní statistiky ukazují dlouhodobý klesající trend počtu registrovaných skutků krádeže vloupáním (viz galerie článku níže), ale neměli bychom ochranu majetku podceňovat. Napadení obydlí je vždy zásahem do soukromí a má negativní vliv na psychický stav samotných obětí, mohou pak cítit obavu, strach, ztrátu pocitu vlastního bezpečí nebo nepříjemný pocit z přítomnosti cizích osob. Z evropských studií navíc vyplývá, že existuje vyšší riziko opětovného vloupání, které se přenáší i na domácnosti v jejich okolí.
„Dlouhodobě sledujeme, že kvalitní zabezpečení domácností, preventivní osvěta a každodenní práce policistů přinášejí výsledky. Jen od roku 2023 klesá počet vloupání do obydlí zhruba o dvě stovky případů ročně. Lidé dnes častěji používají odolné zámky, venkovní osvětlení na senzory nebo časovače na světla, což významně snižuje riziko vloupání. Policie ČR se této problematice věnuje systematicky, ale velká část bezpečí zůstává v rukou samotných obyvatel. Stačí zavřít okna, zamknout dveře, nenechávat klíče na očích a poprosit sousedy, aby během dovolené dohlédli na dům. Zlodějům často stačí jediná minuta a otevřená ventilace. I proto má smysl nepodceňovat ani ta nejjednodušší opatření,“ uvádí plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.
Rychlost provedení vniknutí do obydlí je přímo úměrné způsobu jeho zabezpečení, ze strany pachatelů vždy cestou nejmenšího odporu. To znamená, že vždy volí takový způsob, aby se na místě činu zdrželi co nejkratší dobu, nezpůsobili svým jednáním hluk a neupoutali pozornost případných svědků s možností jejich dopadení.
Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.
Stejně jako v minulých letech jsou dostupná poradenská místa po celé republice, kde se veřejnost bude moci setkat s policejními preventisty a dalšími policejními specialisty. Doporučí vám vhodné zabezpečení objektu a poradí, jaké bezpečné návyky je vhodné si osvojit. Mapu poradenských míst naleznete v galerii pod článkem.
Obecné rady a doporučení
- Zvolte správné kombinace mechanického a elektrotechnického zabezpečení obydlí.
- Použité bezpečnostní zámky, kování či zárubně dveří, opatřené certifikáty dle bezpečnostní třídy, jsou v současnosti cenově dostupné.
- V případě výběru instalační firmy preferujte takové, které se mohou prokázat patřičným oprávněním.
- Při nákupu bezpečnostních prvků požadujte certifikaci.
- Udržujte přehledný prostor před obydlím, zvolte vhodné osvětlení, upravujte pravidelně zeleň. Nenechte své zahradní náčiní volně na očích cizích osob, ale ukliďte jej do garáže nebo zahradního domku.
- Chraňte své cennosti uložením do vlastního trezoru nebo do bezpečnostní schránky v bance.
- Pořizujte si soupis cenností, jejich fotografie či výrobní čísla elektroniky – jejich případná pozdější identifikace je tím jednodušší.
- Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si, co se děje ve vašem okolí. A do své domácnosti pusťte pouze známé nebo důvěryhodné osoby.
- Pokud již dojde k vykradení obydlí, je dobré eliminovat možné opakování zesíleným zabezpečením.
„Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím světa a rovněž úroveň registrované kriminality je dnes na nejnižších hodnotách v novodobé historii. I v roce 2025 došlo k dalšímu poklesu majetkové kriminality včetně krádeží vloupáním do obydlí (byť v případě rodinných domů již zaznamenáváme nepatrný nárůst). Odborníci se shodují, že velkou roli v tom hraje stále dostupnější a zlepšující se zabezpečení domácností a odpovědnější chování obyvatel. Zapomínat nesmíme ani na jeden z českých fenoménů, víkendové chaty a chalupy. I přes stále se zlepšující situaci totiž téměř každé 2 hodiny dojde v ČR k vloupání do bytu, rodinného domu či víkendové chaty. A proto je třeba se na prevenci i nadále zaměřovat. Přitom stačí opravdu málo – dodržovat jednoduchá pravidla bezpečného chování a zaměřit se na 4 základní a efektivní způsoby, jak svou domácnost zabezpečit – odolné dveřní a okenní zámky, venkovní osvětlení na senzor a vnitřní osvětlení s časovačem. Lidé mají k dispozici možnosti, jak své domovy a majetek zabezpečit a nemusí to být vůbec složité a drahé.“, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.
Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel:
- Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
- Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova.
- Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
- Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí. Nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se k vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách projektu Zabezpečte se. K dispozici je rovněž Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR.
kpt. Mgr. Lucie Kostečková
odbor prevence Policejního prezidia ČR
18. června 2026