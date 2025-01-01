Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Hyenismus, zneužití důvěry ženy na invalidním vozíku a nakonec přestrojeni za policisty se měli vloudit do bytu obětí
Ostravští kriminalisté objasnili případ, se kterým se dlouho nesetkali. Obvinění jsou nyní stíhaní vazebně.
Kriminalisté 10. oddělení obecné kriminality obvinili tři osoby (muže ve věku 57 a 39 let, kteří jsou stíháni vazebně a ženu ve věku 36 let) z několika trestných činů. Hlavním organizátorem páchané trestné činnosti byl starší muž, který je obviněn z krádeže, porušování domovní svobody, přisvojení pravomoci úřadu, legalizace výnosů z trestné činnosti a z loupeže. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení. Komplici hrozí až pětileté vězení za přečiny legalizace výnosů z trestné činnosti, krádeže, porušování domovní svobody a přisvojení pravomoci úřadu. Ženě pak dvouletý trest odnětí svobody za trestné činy krádeže, porušování domovní svobody a přisvojení pravomoci úřadu.
Kriminalisté z celoměstského oddělení ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Ostrava-Vítkovice se případem od začátku intenzivně zabývali. Postupně rozkrývali jednotlivé střípky skutků, který byly zřejmě od začátku promyšlené a dají se nazvat hyenismem. Díky operativní činnosti a vyhodnoceným poznatkům vedl směr právě k obviněným osobám. Z počátku hlavní podezřelý jednání popíral, nakonec se ukázalo, že právě on měl konat účelově a po celou dobu využívat důvěry imobilní ženy a její špatně pohyblivé matky, se kterou bydlela.
Pro policisty vše začalo první zářijový den, kdy seniorka na policejní služebně oznámila odcizení peněz, které měla doma uložené v peněžence. K celé věci uvedla, že má dceru na invalidním vozíku, která si předchozí den domů přivedla údajného přítele. S tím se seznámila přes internet a nějakou dobu spolu komunikovali přes SMS zprávy. Poté, co k nim přišel na návštěvu, tak se nabídl, že ženám dojde nakoupit. Poškozená dala muži z peněženky, ve které měla 13.000 korun, tisícovku na nákup včetně seznamu surovin. Muž odešel, ale s nákupem už se nevrátil. Následující den seniorka zjistila, že se jí z peněženky ztratily peníze a věc oznámila na policii. Podezírala právě „přítele“ od dcery, který musel využít její chvilkové nepozornosti nebo nepřítomnosti. Dcera policistům uvedla, že to musí být nedorozumění, že by to její přítel neudělal. Muži zákona si ještě týž den přítele pozvali k výslechu. Samozřejmě jednání popíral a uvedl, že žádné peníze neodcizil. Zřejmě si to ze služebny namířil rovnou do bytu za ženami, se kterými si chtěl situaci vyjasnit. Opět měl však využít nepozornosti a tentokrát z bytu odejít s 9.000 korunami, které měl vzít z kabelky.
Zřejmě muži došly peníze, a proto přišel s dalším plánem, jak se k poškozeným dostat. Tentokrát k tomu potřeboval komplice. Věděl, že policie prověřuje krádež peněz z bytu, proto měl vymyslet, že jeho kamarád s přítelkyní budou převlečeni za policisty a půjdou do jejich domova provést ohledání místa činu. Dokonce měl připravenou policejní bundu, kterou si měl spolupachatel obléci. Žena měla být v civilním oblečení. I přesto, že muž měl „pouze“ policejní bundu bez označení a civilní kalhoty, tak poškozená uvěřila, že se jedná o skutečné policisty a pustila je pod touto lstí do bytu. Dalším přesvědčením pro seniorku bylo, že muž předstíral telefonický hovor se svým nadřízeným a říkal nahlas prováděné úkony. Následně sdělil, že musí zajistit věci, ze kterých by mohli sejmout otisky prstů možného pachatele, který odcizil v předchozích dnech peníze. Nakonec se zmocnili věcí za zhruba 35.000 korun, a to například mobilních telefonů, tabletů, kabelky či příručního trezoru s penězi. Některé z odcizených věcí měli jít obvinění dát obratem do zastavárny a získané peníze si rozdělit. Jak se říká, s jídlem roste chuť a starší z obviněných mužů se zřejmě neštítil ničeho. Na místo činu se po několika dnech měl vrátit. Měl se domáhat vstupu do bytu poškozených. Jakmile seniorka otevřela dveře, muž násilně tyto rozrazil, až žena upadla na zem. Z bytu měl vzít kabelku i s peněženkou, osobními doklady a finanční hotovostí 10.000 korun. Poté měl jít do kuchyně, kde seděla na invalidním vozíku jeho „rádoby přítelkyně“, se kterou se měl začít přetahovat o mobilní telefon, který držela v ruce. Svou silou jí měl strhnout na zem, zmocnit se mobilu a poté z bytu odejít.
Kriminalistům se díky rychlé práci podařilo zajistit některé z těchto věcí, které mohly být následně vráceny zpět do rukou poškozeným ženám. Starší muž již byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti odsouzen. Není vyloučeno, že trestní stíhání se mu rozšíří o další skutky.
Rádi bychom připomněli několik rad, jak poznat pravého uniformovaného policistu:
Policista prokazuje svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterým musí být zřetelně viditelně identifikační číslo, což žádnou z těchto náležitostí falešný policista neměl.
dne 4. prosince 2025
por. Bc. Eva Michalíková