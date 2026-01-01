Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hrubý Tomáš určení opatrovník
Č. j. KRPA-32852-11/ČJ-2026-0014IY
Praha 12. května 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha IV se sídlem v Praze 4, Soukalova 3408/1 (dále jen „krajské ředitelství policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), panu jménem Tomáš Hrubý, nar. 21. 4. 1976, adresa trvalého pobytu,Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje
jako osobě, jíž se nedaří prokazatelně doručovat oznámení zahájení řízení z moci úřední:
- Usnesení o určení opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d), h) odst. 5 správního řádu, ve věci vydání zapsané autorizace podle § 55 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu
Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha IV se sídlem v Praze 4, Soukalova 3408/1, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -16.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu).
Toto usnesení o určení opatrovníka ve věci zániku platnosti zbrojního průkazu je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
Vyvěšeno dne: 12. 5. 2026
Sejmuto dne: 27. 5. 2026