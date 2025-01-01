Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Hrozba, která se týká i vás
V online prostoru číhá nebezpečí.
Naši každodenní pomocníci, rádci, pro mnohé dokonce i důvěrníci a společníci. Řeč je o chytrých telefonech a počítačích. Staly se nepostradatelnou součástí našich životů. Stačí však jediné neuvážené kliknutí a ze spolehlivého spojence se může stát nástroj, který napáchá škody v řádech milionů.
O kyberkriminalitě čteme dnes a denně. V televizi vídáme rady, jak se chránit. Banky nás upozorňují na hrozící nebezpečí, apelují na obezřetnost a důslednou ochranu soukromých dat. A přesto ve Zlínském kraji evidujeme každý den desítky případů kyberkriminality. Jen za letošní rok konce měsíce září to bylo 792 případů.
Vidina rychlého zisku nebo příbuzný v nouzi jsou nejčastější důvody, proč lidé uvěří a kliknou tam, kam by neměli. Emoce, tlak na okamžité rozhodnutí, důvěra ve známé tváře. Pachatelé to vědí a umí toho patřičně využít.
Láska přes sociální sítě: když důvěra zradí
Lékař v zahraničí, voják na misi nebo námořník na dlouhé plavbě. Jsou milí, vzdělaní, pozorní a hlavně umějí naslouchat a být zde pro vás. Po několika měsících strávených za klávesnicí přijde žádost o pomoc při nenadálé události, peníze na letenku, zaplatit kauci u policie, která ho zadržela nebo náhlé léčebné výlohy. Podvedená osoba se stává tou jedinou, která může pomoci. A ona pomáhá. Posílá své životní úspory, a když to nestačí, neváhá požádat o úvěr.
Investice do neznáma: kryptoměny lákají rychlým ziskem
V kryptoměnách mnozí vidí příležitost k rychlému zisku, nezávislost na bankách a moderní způsob investování. Internet je zaplaven nejrůznějšími tipy, jak správně investovat a své peníze rychle zúročit. Bohužel se právě v této oblasti pohybuje řada podvodníků, kteří dokážou mistrně využít neznalost, důvěru a touhu po bohatství.
Jako jeden z mnoha případů lze uvést příběh ženy ze Vsetínska, která uvěřila nabídce výhodného zhodnocení svých úspor prostřednictvím kryptoměn. Během čtrnácti měsíců provedla deset bankovních převodů v celkové výši téměř 5 milionů korun. Pachatel si počínal velmi důvěryhodně, zaslal tři platby zpět jako údajný výnos. K vyplacení zbytku investice však nikdy nedošlo.
Příbuzný v nesnázích: zpráva, která vypadá jako od syna
V poslední době patří mezi nejrozšířenější kybernetické podvody tzv. „příbuzný v nouzi“. Jde o velmi citlivé a emotivní téma, které každého rodiče či prarodiče vyděsí natolik, že se mohou stát obětí podvodu během několika minut.
Zpráva z neznámého čísla mluví jasně. „Mami, utopil se mi mobil. Pošli mi prosím 20 000 korun, budu komunikovat na tomto čísle.“
Pokud vaše dítě v tu chvíli sedí vedle vás, možná se tomu jen společně zasmějete. Pokud je ale vaše dítě zrovna mimo domov, snadno uvěříte – a právě na to podvodníci spoléhají.
Na podobnou WhatsAppovou zprávu zareagovalo již mnoho rodičů a prarodičů. V domnění, že pomáhají svému dítěti či vnukovi v nouzi, poslali své peníze podvodníkům, často bez jakéhokoli ověření.
V online prostoru je vždy důležité být obezřetní, ověřovat identitu odesílatele, neposílat peníze bez ověření, zejména v časové tísni nebo emocionálním rozpoložení. Nenechte se zmanipulovat nátlakem, výhrůžkami a vždy chraňte své osobní údaje.
4. října 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková