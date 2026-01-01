Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hrdina na silnici
Profesionální řidič Dan zachraňoval životy po vážné nehodě
Minulý týden došlo na silnici poblíž Bučovic na Vyškovsku k vážné dopravní nehodě, při které osobní vozidlo vyjelo do protisměru a čelně narazilo do kamionu. Ve zdemolovaném autě, které skončilo mimo vozovku na poli, zůstali uvězněni muž a žena s těžkými zraněními. Pouhých deset sekund po střetu přijel na místo profesionální řidič Dan, který okamžitě zastavil svůj kamion. Zatímco ostatní volali na tísňovou linku nebo situaci jen sledovali, on bez váhání začal pomáhat.
Dan si všiml vraku a okamžitě k němu běžel. Vozidlo bylo převrácené na bok a hrozilo, že se převrátí na střechu, což představovalo velké riziko nejen pro zraněné uvnitř, ale i pro zachránce. I přesto se k autu dostal a začal jednat. Požádal přítomné, aby pomohli tím, že vozidlo přidržovali a snažili se zabránit jeho převrácení.
Uvnitř vozidla našel muže s těžkým poraněním, který měl amputovanou ruku a silně krvácel. Bez váhání si sundal pásek z kalhot a použil ho jako škrtidlo, čímž zastavil masivní krvácení. Pod mužem objevil ženu, která byla při vědomí a komunikovala. Společně s dalším svědkem ji opatrně vytáhli z vraku a následně se o ni postarali další přítomní lidé.
Dan nepřestal pomáhat ani poté. Zaregistroval zápach unikajících pohonných hmot a kouř, vzal hasicí přístroj a preventivně zajistil místo proti možnému požáru. Po celou dobu zůstával u zraněného muže, uklidňoval ho, komunikoval s ním a pomáhal mu zůstat při vědomí až do příjezdu záchranných složek. U zaklíněného muže ale zůstal i během jeho vyprošťování hasiči. Následně si zraněného muže převzali zdravotníci, kteří mu poskytli adekvátní přednemocniční péči. V rámci mezikrajské spolupráce na místo přiletěl vrtulník zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ten zajištěného muže urgentně letecky transportoval k další péči do brněnské nemocnice. Tam pospíchali zdravotníci sanitkou i s jeho vážně zraněnou spolucestující.
Tento příběh jasně ukazuje, jak zásadní roli hraje rychlá a správně poskytnutá první pomoc. Danovo jednání bylo odvážné a především rozhodující, protože v podobných situacích často rozhodují minuty a někdy i vteřiny. Jeho reakce může být inspirací pro každého z nás nebát se jednat a pomoci druhým. Někdy stačí řídit se pokyny operátorů na lince 155, kteří vás při poskytování první pomoci dokážou navést krok za krokem.
Za první čtvrtletí evidovali policisté na jihomoravských silnicích 1221 dopravních nehod, při nichž zemřelo 14 osob, dalších 16 bylo těžce zraněno a 539 lidí utrpělo lehká zranění. I tato čísla připomínají, jak důležité je umět reagovat v krizových situacích. Právě díky lidem, jako je Dan, mají zranění vyšší šanci na přežití a následné zotavení. Jeho jednání je proto mimořádně důležité a ukazuje, jak velký rozdíl může udělat jeden člověk ve správný čas na správném místě.
„Myslím, že by to měl udělat každý, ne jen koukat kolem sebe nebo dokonce odjet pryč. To, co jsem udělal, beru jako samozřejmost. Jsem rád, že jsem mohl pomoci,“ zakončil Dan.
Zajímavostí je, že se Dan o svém činu nikde nezmiňoval a nijak se jím nechlubil. Až na základě iniciativy rodiny zraněného muže se podařilo tohoto zachránce dohledat a celý příběh přiblížit veřejnosti.
por. Petr Vala, 26. dubna 2026.