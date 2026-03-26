Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hrál si na mrtvého otce a vysával jeho účet
Lovosičtí policisté objasnili případ zneužití důchodu po smrti příjemce.
Policisté z Lovosic přijali oznámení od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o podezření na neoprávněné čerpání starobního důchodu zemřelého muže. Případ se měl odehrávat v období od října do prosince roku 2024.
Přestože k jednání došlo na konci roku 2024 a některé důkazní materiály již nebyly k dispozici, lovosičtí policisté případ neodložili. Na základě shromážděných informací pracovali s verzí, že podezřelým by měl být syn zemřelého.
Podezřelý muž měl využít úmrtí svého otce, kdy si v den jeho smrti měl převzít jeho osobní věci, včetně platební karty vedené na jméno zesnulého. Na bankovní účet, ke kterému byla karta vázána, byl i po smrti otce zaslán starobní důchod od ČSSZ, který měl být správně vrácen zpět, jelikož příjemce dávky zemřel. K tomu však nedošlo.
Podezřelý se měl snažit získat přístup k finančním prostředkům na účtu zesnulého i přes omezené limity platební karty. Opakovaně proto měl kontaktovat banku, přičemž se měl vydávat za svého otce. Tímto způsobem se mu mělo podařit navýšit limity karty, což mu mělo umožnit postupně čerpat finanční prostředky ze zaslaného důchodu.
Během tří měsíců měl muž vybírat hotovost a platit na různých místech po celém Ústeckém kraji. Celkově tak měl z bankovního účtu zemřelého neoprávněně odčerpat částku ve výši přibližně 22 tisíc korun.
Domněnka policistů z Lovosic se nakonec potvrdila a podezřelý se po konfrontaci s případem ke svému jednání policistům doznal.
V případě, že soud podezřelého uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.
26. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje