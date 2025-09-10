Policie České republiky  

Hrádečtí policisté žádají veřejnost o spolupráci

Poznáváte muže na fotografiích? Ozvěte se nám. 

V pondělí 18. srpna kolem 19. hodiny došlo v místě zvaném Plovárna, v rekreačním areálu Kristýna, k odcizení peněženky s doklady, hotovostí a platební kartou. Krátce na to byla platební karta zneužita při platbě v prodejně s občerstvením v Hrádku nad Nisou. Bezpečnostní kamery v místě zaznamenaly osobu muže, který by nám svým svědectvím mohl výraznou měrou dopomoci k objasnění uvedeného případu. 

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za který pachateli v případě prokázání viny může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

Pokud muže na přiložené fotografii poznáváte nebo víte, kde se v současné době nachází, ozvěte se nám na tel. lince 974473700 nebo nám informace předejte přímo na služebně obvodního oddělení Policie ČR v Hrádku nad Nisou.

Děkujeme za spolupráci.

10. září 2025
por. Vojtěch Robovský

pátráme po totožnosti důležitého svědka

