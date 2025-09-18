Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hradecká zásahovka bodovala

Ovládla jednu z disciplín extrémního závodu 

V areálu 601. skupiny speciálních sil Armády ČR (elitní útvar AČR) se uskutečnil v sobotu 13. 9. 2025 extrémní překážkový závod OCR LEV Prostějov 2025, který přilákal stovky závodníků z řad profesionálů i amatérů. Mezi elitními účastníky se výrazně prosadila zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, která zvítězila v jedné ze speciálních disciplín určených pro bezpečnostní složky.

Závod se konal v unikátním prostředí vojenského areálu, který je běžně veřejnosti nepřístupný. Na více než 6 kilometrech čekalo závodníky přes 30 náročných překážek, které prověřily fyzickou kondici, taktické myšlení i týmovou spolupráci. Vojenské prostředí, přítomnost profesionálních vojáků a přísná pravidla dodaly závodu autentickou atmosféru.

Zásahová jednotka z Hradce Králové předvedla vynikající výkon, který jí zajistil vítězství v kategorii určené pro ozbrojené složky. V konkurenci dalších týmů z armády, policie i záchranných služeb prokázala nejen fyzickou připravenost, ale i precizní koordinaci a odhodlání. Policista z hradecké zásahovky zaběhl celkově nejrychlejší čas závodu, nicméně tato kategorie nebyla hodnocena.

„Závod byl extrémně náročný a skvěle organizovaný. Vítězství nás těší o to víc, že jsme se mohli poměřit s kolegy z dalších složek v takto prestižním prostředí. Je to pro nás nejen sportovní úspěch, ale i potvrzení velmi dobré připravenosti,“ uvedl velitel zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

„Bylo to náročné, stálo nás to hodně sil. Závod jsme absolvovali, na rozdíl od klasických sportovních závodů, v maskáčích a kanadách, což zvyšuje jeho náročnost. Odjížděli jsme unavení, ale s obrovsky dobrým pocitem, že jsme skvěle reprezentovali naše ředitelství,“ dodal jeden z členů vítězného týmu zásahové jednotky.

„Jsem hrdý na výkon našich kolegů ze zásahové jednotky. Jejich vítězství v takto náročné disciplíně je důkazem profesionality a fyzické připravenosti,“ doplnil plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

mjr. Magdaléna Vlčková
18.9.2025

