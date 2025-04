Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Hra na schovávanou mu nevyšla

Frýdek-Místek- policisté podezřelého z vloupání do prodejny zadrželi na místě.

I když se snažil ukrýt za pultem v prodejně, do které se měl vloupat, policistům z oddělení hlídkové služby Frýdek-Místek neunikl a vzápětí skončil v poutech.

Po půlnoci na Velikonoční pondělí oslovili projíždějící hlídku kolemjdoucí a oznámili možné vloupání do nedaleké prodejny. Strážci zákona ihned vyrazili oznámení prověřit. Při příjezdu na místo uviděli rozbitou skleněnou výplň dveří, což svědčilo o návštěvě nezvaného hosta. Když pak skrz otvor posvítili do vnitřních prostor prodejny, zahlédli postavu muže, který se schovával za pultem. Poté, co jej policisté vyzvali, aby opustil úkryt, vylezl ven otvorem ve dveřích a byl zadržen další hlídkou, která dorazila na místo. Provedená dechová zkouška u něj vykázala téměř 1,5 promile. K tomu uvedl, že předchozí den vypil láhev rumu.

Jak se ukázalo, 51letý muž se měl do prodejny dostat pomocí dlažební kostky, kterou měl rozbít skleněnou výplň vstupních dveří. Následně měl uvnitř najít pokladnu a z té vzít bezmála dva tisíce korun. Poškozením dveří vznikla škoda pět tisíc.

Po vystřízlivění na protialkoholní záchytné stanici skončil muž v rukou frýdecko-místeckých kolegů, kteří mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Policisté v takovýchto případech majitelům prodejen doporučují, aby své objekty řádně proti vloupání zabezpečili, ať už ochrannými mřížemi či uzamykatelnými okenicemi, ale také dalšími zabezpečovacími systémy, které mohou případné pachatele od jejich činu odradit.

24. dubna 2025

