Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Houbaři, dbejte v lese opatrnosti
Policisté radili houbařům v Jizerských horách, jak se bezpečně pohybovat v přírodě
Dnes proběhla v Jizerských horách preventivní akce policie zaměřená na houbaře a turisty. Policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje hovořili s návštěvníky hor a lesů o zásadách bezpečného pohybu v terénu, připomínali však i možná rizika a radili, jak postupovat v případě, že by se někdo v lese ztratil.
Několik policejních rad:
Nechoďte do lesa bez nabitého mobilního telefonu.
Informujte své blízké o plánované trase a předpokládaném návratu.
Přizpůsobte výpravu svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a počasí.
Nezapomeňte ani na vhodné vybavení jako jsou pevné boty, pláštěnka, voda, svačina, malá lékárnička a reflexní prvky. V mlze nebo za šera vás bude snáz vidět.
2. 10. 2025
por. Zuzana Gelič, DiS.