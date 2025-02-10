Policie České republiky  

Houbaři, dbejte v lese opatrnosti

Policisté radili houbařům v Jizerských horách, jak se bezpečně pohybovat v přírodě 

1Dnes proběhla v Jizerských horách preventivní akce policie zaměřená na houbaře a turisty. Policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje hovořili s návštěvníky hor a lesů o zásadách bezpečného pohybu v terénu, připomínali však i možná rizika a radili, jak postupovat v případě, že by se někdo v lese ztratil.

Několik policejních rad:

Nechoďte do lesa bez nabitého mobilního telefonu.

Informujte své blízké o plánované trase a předpokládaném návratu.

Přizpůsobte výpravu svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a počasí.

Nezapomeňte ani na vhodné vybavení jako jsou pevné boty, pláštěnka, voda, svačina, malá lékárnička a reflexní prvky. V mlze nebo za šera vás bude snáz vidět.

2. 10. 2025
por. Zuzana Gelič, DiS.

