Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hotelový fantom
Kriminalisté pátrají po muži, který je podezřelý z celkem devíti vloupání do hotelových pokojů na území celé České republiky. Pokud ho někde uvidíte, kontaktujte linku 158.
Prověřováním případu kriminalisté zjistili, že se jmenovaný v současné době nachází na území Slovenska a do České republiky přijíždí pravděpodobně pouze za účelem páchání trestné činnosti. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že ho opakovaně zachytily bezpečnostní kamery několika hotelů napříč ČR, ve kterých ani nebyl ubytován. V současné době je podezřelý z celkem devíti vloupání do hotelových pokojů, do nichž vniká buď za použití násilí, nebo využívá špatně zavřených či neuzamčených dveří. Hotelový pokoj rychle prohledá a odcizí peněženky, finanční hotovost, platební karty, elektroniku, kabelky i batohy, to vše během několika minut. Následně pokoj a celý hotel opustí. Odcizené platební karty ihned po činu použije k výběru hotovosti nebo k úhradě nákupu. Jmenovaný je v současné době vyhlášen v celostátním pátrání a soud na něj vydal souhlas se zadržením. Touto cestou se obracíme nejen na občany s žádostí o spolupráci při pátrání, ale také na hoteliéry, aby v případě pohybu hledaného muže po hotelu neprodleně kontaktovali linku 158. Výzva platí i pro samotného podezřelého, aby se dostavil na kteroukoliv policejní služebnu v ČR a své chování vysvětlil.
Předběžná škoda byla vyčíslena na bezmála sto padesát tisíc korun. Kriminalisté ale předpokládají, že není konečná, stejně jako počet hotelů, které muž skutečně navštívil v době od poloviny února 2025 do začátku září 2025.
Muž je podezřelý ze spáchání trestných činů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
por. Mgr. Jan Rybanský
19. únor 2026