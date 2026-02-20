Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hořovičtí osmáci diskutovali s policií o bezpečí na internetu
V pondělí 16. a úterý 17. února proběhl na 1. základní škole v Hořovicích dvoudenní preventivní program zaměřený na rizikové chování na internetu. Žáci 8. ročníků nejprve zhlédli dokument V síti: Za školou a následně diskutovali s policistkou o tématech online predátorů, sociálních sítí a sextingu.
Preventivní setkání bylo zahájeno projekcí dokumentu V síti: Za školou, speciální verze určené pro žáky. Film otevřeně a srozumitelně ukazuje, jaké druhy rizik na děti a dospívající v online prostoru číhají. Hlavním tématem dokumentu je manipulativní a často skrytá komunikace online predátorů, kteří cílí na děti prostřednictvím sociálních sítí, herních platforem či anonymních chatů.
Žáci viděli skutečné online predátory, kteří útočili v internetovém prostředí. V dokumentu je podrobně zmapováno jednání těchto jedinců, kteří překračují zákon například v podobě navazování kontaktu s dítětem pod falešnou identitou ve snaze z nich vylákat osobní údaje, anebo intimní fotografie a videa. Dokument ukazuje budování důvěry, vydírání, vylákávání fotografií či snaha přesvědčit dítě k osobnímu setkání. Verze Za školou byla natočena tak, aby byla věcná, didaktická a přiměřená věku žáků.
Pedagogové žákům před projekcí vysvětlili kontext a po skončení krátce shrnuli zásadní momenty. Po zhlédnutí dokumentu zamířila do jednotlivých tříd policistka z Oddělení tisku a prevence, která s žáky otevřela debatu o tom, co ve filmu viděli a jaká rizika se pojí s používáním internetu a sociálních sítí. Diskuze se zaměřila především na:
- komunikaci s neznámými osobami,
- rizika sdílení fotografií a videí,
- sexting a jeho právní i psychické dopady,
- vydírání a manipulaci ze strany predátorů,
- bezpečné nastavení sociálních sítí,
- nutnost ohlásit nevhodné chování dospělým.
Policistka žákům vysvětlila, jak predátoři typicky postupují, jak poznat varovné signály a jak mají děti v rizikové situaci reagovat. Součástí programu bylo také upozornění na to, že i zdánlivě „nevinné“ sdílení fotografie může mít dlouhodobé následky a že za některé formy chování mohou být postihovány i samotné děti, pokud se stanou šiřiteli nevhodného obsahu.
Cílem je posílit bezpečné chování žáků online
Preventivní program si kladl za cíl nejen varovat, ale především vybavit žáky schopností rozpoznat nebezpečí a vědět, jak efektivně požádat o pomoc. Současně měl podpořit otevřenost v komunikaci mezi žáky, pedagogy a rodiči. Dlouhodobě upozorňujeme, že i přes rychlý technologický vývoj zůstává osobní kontakt a důvěra nejdůležitější ochranou dítěte.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
20. února 2026