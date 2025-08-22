Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Hořičtí dálničáři zachraňovali život
Cyklistu se podařilo zachránit.
V neděli, 10. srpna 2025, po skončení závodů České Tourist Trophy, dohlížela na odjezd návštěvníků hlídka hořických dálničářů ve složení nstržm. Daniel Sedláček a pprap. Zdeněk Novák. Všimli si opodál na parkovišti u obchodu ležícího muže se zakrvácenou hlavou, vedle něhož se nacházelo jízdní kolo. Se zapnutými majáky se nejkratší cestou dostali k němu, přičemž v mezidobí už u zraněného stáli lidé, kteří však přibližujícím se policistům uvolnili cestu. Policisté začali okamžitě s oživovacími úkony a žena, která se na místě nacházela, zavolala zdravotníky. Na místo byl přivolán i vrtulník.
Operátorka zdravotnické záchranné služby hovořila s hlídkou na hlasitém odposlechu, aby s ní oba policisté, kteří muži poskytovali několik dalších minut srdeční masáž, mohli zároveň hovořit a aktuální stav zraněného a další postup s ní konzultovat. Policisté život zachraňující úkony prováděli i nadále, a to až do příjezdu zdravotníků. „Ulevilo se nám až v momentu, kdy mě zraněný chytnul za ruku a začal sýpat,“ uvádí nstržm. Daniel Sedláček, který k Policii ČR nastoupil před rokem a v „ostrém výkonu“ na dálničním oddělení v Hořicích slouží teprve tři měsíce. Podpraporčík Zdeněk Novák je sice u Policie ČR déle, ale u dálničářů v Hořicích slouží teprve měsíc. Na místo události přijeli i hořičtí policisté.
Po příjezdu záchranářů už si zdravotníci převzali zraněného do své péče a policisté obvodního oddělení Hořice se společně s hořickými dálničáři věnovali regulování dopravy a eliminalici dopravní kolize, k níž vlivem nájezdu složek IZS a současnému odjezdu návštěvníků hořické akce České Tourist Trophy, docházelo.
„Moc děkuji našim policistům, kteří byli všímaví a počínali si v daný okamžik správně, odborně a rychle. Velice si jejich práce vážím a těší mě, že takto zodpovědného zásahu, kterým bezpochyby záchrana života je, se dokáží ujmout i ti služebně mladší policisté. Ještě jednou jim velice děkuji za výbornou práci na místě události,“ zdůraznil plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
mjr. Magdaléna Vlčková
22.8.2025