Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hořičtí dálničáři zachraňovali život

Cyklistu se podařilo zachránit. 

V neděli, 10. srpna 2025, po skončení závodů České Tourist Trophy, dohlížela na odjezd návštěvníků hlídka hořických dálničářů ve složení nstržm. Daniel Sedláček a pprap. Zdeněk Novák. Všimli si opodál na parkovišti u obchodu ležícího muže se zakrvácenou hlavou, vedle něhož se nacházelo jízdní kolo. Se zapnutými majáky se nejkratší cestou dostali k němu, přičemž v mezidobí už u zraněného stáli lidé, kteří však přibližujícím se policistům uvolnili cestu. Policisté začali okamžitě s oživovacími úkony a žena, která se na místě nacházela, zavolala zdravotníky. Na místo byl přivolán i vrtulník.

Operátorka zdravotnické záchranné služby hovořila s hlídkou na hlasitém odposlechu, aby s ní oba policisté, kteří muži poskytovali několik dalších minut srdeční masáž, mohli zároveň hovořit a aktuální stav zraněného a další postup s ní konzultovat. Policisté život zachraňující úkony prováděli i nadále, a to až do příjezdu zdravotníků. „Ulevilo se nám až v momentu, kdy mě zraněný chytnul za ruku a začal sýpat,“ uvádí nstržm. Daniel Sedláček, který k Policii ČR nastoupil před rokem a v „ostrém výkonu“ na dálničním oddělení v Hořicích slouží teprve tři měsíce. Podpraporčík Zdeněk Novák je sice u Policie ČR déle, ale u dálničářů v Hořicích slouží teprve měsíc. Na místo události přijeli i hořičtí policisté.

Po příjezdu záchranářů už si zdravotníci převzali zraněného do své péče a policisté obvodního oddělení Hořice se společně s hořickými dálničáři věnovali regulování dopravy a eliminalici dopravní kolize, k níž vlivem nájezdu složek IZS a současnému odjezdu návštěvníků hořické akce České Tourist Trophy, docházelo.

„Moc děkuji našim policistům, kteří byli všímaví a počínali si v daný okamžik správně, odborně a rychle. Velice si jejich práce vážím a těší mě, že takto zodpovědného zásahu, kterým bezpochyby záchrana života je, se dokáží ujmout i ti služebně mladší policisté. Ještě jednou jim velice děkuji za výbornou práci na místě události,“ zdůraznil plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

mjr. Magdaléna Vlčková
22.8.2025

Hořičtí dálničáři zachraňovali život

Hořičtí dálničáři zachraňovali život 

