Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Honila ho s nožem v ruce

Poskytl ženě azyl, ta ho po několika dnech napadla. 

Na Strakonicku si několik dlouhých minut strachu zažil v sobotu večer muž, který u sebe ubytoval na pár dní známou ženu. Když jí po pěti dnech požádal, aby odešla, tak zažil útok jako z hororového filmu. Když žena nereagovala na jeho žádost, aby odešla, došlo k hádce. Žena vytáhla na muže kuchyňský nůž a utočila muži na hruď. Jemu se podařilo utéci na verandu a přivřít dveře. Přes škvíru jej žena stejně na hrudi nožem poranila. Policisté ženu zpacifikovali a převezli do cely. Muž byl ošetřen zdravotníky. Při útoku mu žena vyhrožovala smrtí. Případ policisté prověřují pro podezření z nebezpečného vyhrožování.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz

12. dubna 2026 

