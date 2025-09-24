Hon na sportovní letadlo skončil v České republice
Policisté z ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci koordinovali úspěšné zajištění letadla.
V rámci vyšetřování závažné trestné činnosti nizozemští policisté pátrali po sportovním letadle, které je součástí majetku, který se měl zajistit zločincům umístěným ve vazbě. Těm se však podařilo nechat letadlo z Nizozemska odletět. Vložením letadla do Schengenského informačního systému (SIS) se letadlo stalo cílem pro policisty napříč EU. Díky několika indiciím spojeným s vyšetřováním bylo možné předpokládat, že se by se letadlo mohlo nacházet na území České republiky. Letadlo se opakovaně se opakovaně přemisťovalo mezi malými sportovními letišti, která se policistům podařilo identifikovat a započaly jejich prověrky, komplikované jejich běžnou nedostupností. Z vytipovaného letiště nakonec letadlo o víkendu vzlétlo, což bylo podchyceno a při následném přistání došlo k jeho zajištění kolegy z místního útvaru policie právě na základě záznamu v SIS.
Rychlá reakce české policie na informace vložené do SIS a efektivní mezinárodní policejní a justiční spolupráce tak zajistily, že se tak letadlo vrátí do Nizozemska, kde tamní kolegové budou pokračovat ve vyšetřování případu.
SIS, evropská pátrací databáze zahrnující nejen celou EU ale i Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island, je jedním ze základních pilířů společné evropské bezpečnosti a důležitým nástrojem v boji proti zločinu. Díky záznamům v SIS se za dobu jeho fungování podařilo v souvislosti s ČR vypátrat už 3 letadla, ale také, a to jen za rok 2024, vypátrat a zadržet více než 800 hledaných osob, pomoci 420 pohřešovaným a ohroženým osobám nebo zajistit 565 hledaných vozidel. V letošním roce už centrála SIRENE, která zastřešuje SIS a je právě součástí ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR, řešila více než 12 tisíc zásahů v SIS, tj. i v 18 roce fungování SIS v ČR jde o nejvíce využívaný nástroj spolupráce.
kpt. David Schön
24. září 2025