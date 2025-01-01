Hodnost generála
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
- Jaké jsou výše pěti nejvyšších rent vyplácených bývalým příslušníkům Policie České republiky?
- Kolik příslušníků Policie ČR má aktuálně hodnost generála?
- Jaké finanční odměny (pravidelné i jednorázové) dostávají generálové Policie ČR, a to jak během služby, tak při odchodu do důchodu?
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující:
Ad 1.
Informace požadované v této otázce se nevztahují k působnosti Policie České republiky, nýbrž k působnosti Ministerstva vnitra České republiky, neboť výsluhový příspěvek ve smyslu ustanovení § 157 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“), přiznává a vyplácí odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra České republiky. Povinný subjekt proto žadateli sdělil, že předmětnou žádost o informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v této části odkládá.
Ad 2.
Ke dni podání žádosti o informace Policie České republiky evidovala 18 příslušníků, kteří byli jmenováni do jedné z "generálských" hodností.
Ad 3.
Povinný subjekt sdělil, že příslušníci Policie České republiky nejsou finančně odměňováni v přímé souvislostí se skutečností, že byli jmenování do jedné z „generálských hodností“. Odměňování příslušníků policie, kteří jsou v jedné z generálských hodností, vyplývá stejně jako u ostatních příslušníků policie ze zákona č. 361/2003 Sb. Služební příjem je pak upraven v § 112 – 133 tohoto zákona. Kromě odměny podle § 123 je možné příslušníkovi udělit také kázeňskou odměnu v podobě peněžitého daru, která je upravena v § 49 odst. 2 písm. b) téhož zákona.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 9. 2025