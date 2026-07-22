Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Hodinky vrátíme majiteli
Nalezené hodinky věnoval jako dárek.
Policisté ve Špindlerově Mlýně ve spolupráci s oznamovatelem objasnili ztrátu hodinek v hodnotě 50 tisíc korun z poloviny května letošního roku.
Poškozený hodinky značky Breitling ztratil ve Špindlerově Mlýně, přičemž je následně nalezl na jednom internetovém portále ke koupi.
Šetřením vyšlo najevo, že hodinky nalezl 57letý muž na víkendovém pobytu, který je dále věnoval další osobě a právě ta je měla nabízet dále k prodeji.
Začátkem týdne policisté z horského střediska ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 57letému muži z přečinu zatajení nálezu, za což mu hrozí rok vězení.
Hodinky v nejbližší době vrátíme majiteli.
por. Pižlová Šárka, DiS.
22.7.2026, 8:00