Hlučínští policisté v akci

Kolegové z obvodního oddělení v Hlučíně měli v posledních dnech napilno.
V sobotu 4. října v odpoledních hodinách byl v Dolním Benešově během silniční kontroly policisty zastaven řidič osobního vozidla Škoda Kodiaq. Po zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu mu byla naměřena hodnota téměř 1,8 promile. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.
Zhruba kolem 22. hodiny ovšem přišlo oznámení o kličkujícím vozidle na silnici číslo 56 z Dolního Benešova do Kozmic. Policisté vozidlo zastavili na ulici Ostravská v Hlučíně a hned jim bylo jasné, že se jedná o stejného řidiče jako odpoledne. Co ovšem bylo překvapující, i pro tak zkušené kolegy, že řidič po zhruba třech hodinách od poslední zkoušky „nadýchal“ téměř 3,5 promile alkoholu v dechu. Navíc společně s ním cestovalo ve voze také nezletilé dítě.
Muž byl policisty na místě zadržen a převezen do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění. Poté mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek, za které muži hrozí až jeden rok odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
V úterý 7. října v ranních hodinách reagovaly prvosledové hlídky z Hlučína a hlídka krajských dopravních policistů silničního dohledu na oznámení o ozbrojené ženě u kulturního domu v Hlučíně, která vyhrožuje přepadením prodejny. Dobrá místní znalost kolegů dopomohla ke ztotožnění ozbrojené mladé ženy s nožem v ruce. Věděli, že se jedná o osobu zdravotně postiženou.
Z toho důvodu postupovali velice obezřetně a po navázání verbálního kontaktu se ji snažili hlavně uklidnit. Zatímco se část policistů snažila zaujmout ženinu pozornost, další kolegové se dokázali přiblížit natolik, aby ji bezpečně odzbrojili a zajistili. Během rychlého a profesionálního zákroku nedošlo k žádnému zranění a mladá žena mohla být předána do péče odborníků ve zdravotnickém zařízení v Opavě.
por. Jan Segsulka, DiS.
oddělení tisku
10. října 2025