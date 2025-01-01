Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hlídku předjížděl téměř dvoustovkou

Policisté se při akci zaměřili na dodržování rychlostních limitů. /VIDEO/ 

Středeční akce dopravních policistů si znovu posvítila na řidiče, kteří nerespektují nejvyšší povolenou rychlost. Měřilo se jak v obcích tak i mimo ně. Na dálnicích i silnicích nižších tříd. Během jednoho dne zjistili jihomoravští policisté téměř sto osmdesát přestupků a vybrali za ně čtyřista padesát tisíc korun na pokutách. Nejvyšší překročení rychlosti se podařilo odhalit policistům z dálničního oddělení Ivanovice na Hané, kteří na D 46 před Vyškovem změřili cizince ve Škodě Superb, který se na povolené stodesítce při předjíždění prohnal kolem policejního vozu téměř dvousetkilometrovou rychlostí. Displej rychlostního měřiče zobrazil hodnotu 194 km/h. Na místě tak přišel o řidičský průkaz a byla mu udělena kauce ve výši pětadvaceti tisíc korun.

por. David Chaloupka, 17. října 2025

