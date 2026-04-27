Hlídkaři mají nové Kodiaqy
Jeden automobil je určený i pro velitele policie.
Tři nové Kodiaqy druhé generace v charakteristických policejních barvách převzali minulý týden policisté z oddělení hlídkové služby v Českých Budějovicích. Právě "hlídkaři" jsou ti, kteří přijíždějí mezi prvními na místo oznámení. Na místě události se setkávají prakticky se všemi myslitelnými situacemi, např. železniční neštěstí, tonoucí člověk, dopravní nehoda, útok ozbrojenéh pachatele nebo třeba požár, jak je vidět na přiloženém videu z konce března, kdy hořel dům v Českých Budějovicích a policisté museli provést evakuaci jeho obyvatel. Aby mohli úspěšně pomáhat, nesmí v jejich automobilech nic chybět.
Prakticky neustále jsou v terénu a nová vozidla jim i díky rychlému přepnutí pohonu a podvodzku do sportovního režimu pro okamžitou maximální dynamiku vozu umožní pohybovat se rychleji a efektivněji. Srdcem těchto aut je turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec 2.0 TSI z z Kodiaqu RS s maximálním výkonem 195 kW (265 koní) se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, pohonem všech kol i adaptivním podvozkem DCC+. Automobilům nechybí typický bezpečnostní rám pro tzv. PIT manévr.
Jedno z těchto nových vozidel, které hlídkaři začali používat, je určeno veliteli policie. V tomto voze je kromě standardní výbavy hlídkové služby k dispozici například rozšířený zdravotnický materiál, výbava pro označení a zabezpečení místa zásahu či nástroje pro násilné vstupy. Zavazadlový prostor o objemu bezmála 1000 litrů dokáže pobrat ale i další věci jako je žebřík, detektor kovů, led blikače Pulsar, přístroj AED, pyrodeka, termovize a další vybavení. Nesmí chybět zelený maják, který v případě nasazení velitele policie do akce jasně upozorňuje na jeho přítomnost na místě zásahu a zároveň určuje, že toto místo je aktuálně štábem.
Kdo je vlastně velitel policie?
Velitel policie je kvalifikovaný příslušník Policie České republiky, který na místě mimořádné události přebírá velení všech nasazených policejních sil a prostředků, řídí je a zároveň koordinuje postup s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Díky tomu všechny složky postupují jednotně, efektivně a danou mimořádnou událost úspěšně zvládají v co nejkratším čase. Tito velitelé jsou při zásahu viditelně označeni červenou vestou s nápisem „VELITEL POLICIE“. Velitel policie funguje jako klíčový komunikační článek mezi místem zásahu a policejním operačním střediskem, čímž zajišťuje hladký tok informací pro rozhodování a další navazující opatření. Policisté zařazení do funkce velitele policie procházejí intenzivním výcvikem zaměřeným na krizové řízení, taktické vedení složitých zákroků a koordinaci složek IZS. Díky neustálému výcviku si tito specialisté průběžně zvyšují kvalifikaci a sdílejí získané zkušenosti. (zdroj: kpt. Violeta Siřišťová).
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. dubna 2026