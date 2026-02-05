Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hlídka doprovodila do nemocnice dva řidiče
Oba měli pozitivní test na drogy.
Strakoničtí policisté ve středu 4. února 2026 odhalili dva muže podezřelé z řízení pod vlivem návykových látek. Prvního řidiče kontrolovali krátce před 13. hodinou v ulici 5. května, druhého po 18. hodině v ulici Stavbařů. Orientační testy u obou prokázaly přítomnost THC a amfetaminu/metamfetaminu. Oba řidiči se na výzvu polcistů podrobili lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. O dalším postupu rozhodnou až výsledky laboratorních rozborů.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
5. února 2026