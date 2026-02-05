Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hlídka doprovodila do nemocnice dva řidiče

Oba měli pozitivní test na drogy. 

Strakoničtí policisté ve středu 4. února 2026 odhalili dva muže podezřelé z řízení pod vlivem návykových látek. Prvního řidiče kontrolovali krátce před 13. hodinou v ulici 5. května, druhého po 18. hodině v ulici Stavbařů. Orientační testy u obou prokázaly přítomnost THC a amfetaminu/metamfetaminu. Oba řidiči se na výzvu polcistů podrobili lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. O dalším postupu rozhodnou až výsledky laboratorních rozborů.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
5. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 