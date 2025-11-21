Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hlídejte si dobře své peněženky a cennosti, bude o ně zájem
V předvánočním čase na tržnicích a v obchodech narůstá počet krádeží. Zloději jen čekají na svou příležitost, tak jim ji nedejte.
Včera dopoledne se po tržnici v Českém Dubu pohyboval zatím neznámý zloděj, který využil nepozornosti prodavačky u jednoho stánku a odcizil jí z pultu odloženou peněženku. To se stalo nejspíš v době, kdy se věnovala zákazníkům. Měla v ní hotovost 1 600 korun, platební kartu a veškeré osobní doklady.
Podobná nepříjemnost může zejména v nadcházejícím adventním čase postihnout každého, kdo si své věci neuhlídá. Zloději na tržnice a do obchodních center nechodí nakupovat, ale vyhlížejí tu jen své příležitosti k tomu, aby mohli někoho okrást. Musíme být proto na ně připraveni a nedat jim k tomu žádnou šanci. Jak se tedy můžeme zlodějům ubránit?
- Peněženky nosíme zásadně ve vnitřních kapsách oblečení nebo v kabelách s kvalitním uzávěrem a ten průběžně kontrolujeme. Tašku s cennostmi proto máme vždy před tělem na očích, a ne na boku nebo na zádech.
- Peněženky samozřejmě nepatří do kapes batohů, které kapsáři v tlačenici snadno rozepnou, aniž by si toho jejich majitel povšiml.
- Pokud si nepamatujeme PIN k platební kartě a musíme si ho někam poznamenat, pokusíme si ho alespoň jednoduše zašifrovat, a i tak nenosíme zápis o PINU pohromadě s platební kartou, abychom zlodějům neusnadnili případný výběr našich peněz.
- Jakmile ztrátu platební karty zjistíme, bez odkladu ji telefonicky zablokujeme a za tím účelem máme vždy po ruce telefonní číslo, na kterém lze žádost o blokaci karty nahlásit.
- V případě zadávání PINU u bankomatu dbáme na to, aby nám přitom nikdo nekoukal přes rameno. Pokud stojí u bankomatu fronta, nedovolte nikomu, aby se na vás při výběru peněz lepil. Je-li to nutné, asertivně takového člověka požádejte o to, aby od vás odstoupil.
- Peněženky nenosíme na vrchu nákupních tašek všem na očích a kabely si nezavěšujeme na nákupní vozíky, protože je nejsme schopni uhlídat před krádeží. Stačí se jen otočit k regálu se zbožím, pozdravit se se známými a naše pozornost poleví, čehož okamžitě zloději využijí.
Obezřetnost se vyplácí!
21. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková