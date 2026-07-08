Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledaný vězeň
Pardubičtí policisté žádají o pomoc při hledání muže.
Včera ve večerních hodinách odešel z nestřeženého pracoviště v Pardubicích vězeň. Muž je asi 168 cm vysoký, hubené postavy, má krátké černé vlasy a na tváři strniště. Na sobě měl naposledy černé montérky a šedou blůzu. Významným markantem je jeho tetování, které má na hrudníku, pravém nadloktí i předloktí, na hřbetu levé ruky a na pravém i levém lýtku.
Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost.
Pokud jste muže viděli nebo máte informace, které by vedli k jeho nalezení, obraťte se na jakoukoliv policejní služebnu nebo volejte na linku 158.
8. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje