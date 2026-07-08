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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledaný vězeň

Pardubičtí policisté žádají o pomoc při hledání muže. 

Včera ve večerních hodinách odešel z nestřeženého pracoviště v Pardubicích vězeň. Muž je asi 168 cm vysoký, hubené postavy, má krátké černé vlasy a na tváři strniště. Na sobě měl naposledy černé montérky a šedou blůzu. Významným markantem je jeho tetování, které má na hrudníku, pravém nadloktí i předloktí, na hřbetu levé ruky a na pravém i levém lýtku.

Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost.

Pokud jste muže viděli nebo máte informace, které by vedli k jeho nalezení, obraťte se na jakoukoliv policejní služebnu nebo volejte na linku 158.

8. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

Odkazy do noveho okna

tetování pravá ruka

tetování pravá ruka 

Detailní náhled

tetování levá ruka

tetování levá ruka 

Detailní náhled

tetování lýtko

tetování lýtko 

Detailní náhled

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