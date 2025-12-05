Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Hledaný cizinec je zpět ve vazbě
Obviněný cizinec, po kterém bylo na jaře vyhlášeno pátrání v souvislosti s drogovou trestnou činností, a navíc pro podezření z pokusu o vraždu, je zpět ve vazbě. Policie ho vypátrala v Chorvatsku, odkud byl tento týden předán do České republiky.
Vloni na podzim cizince zadrželi kriminalisté Národní protidrogové centrály a obvinili jej z drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu a ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. V jednom ze zlatnictví, která v Praze provozoval, navíc zajistili jeho nelegálně drženou střelnou zbraň.
Během vyšetřování soud rozhodl o propuštění z vazby oproti milionové kauci. Poté došlo v centru Prahy k brutálnímu útoku nožem, při kterém byl vážně zraněn člověk. Podezřelým byl právě obviněný cizinec, kterého soud později za obchodování s kokainem nepravomocně poslal na dvanáct let do vězení.
Jeho přímou účast na organizované drogové trestné činnosti kriminalisté zjistili převážně vyhodnocením obsahu šifrované komunikace na platformě SkyECC. Policie mu kladla za vinu dovoz minimálně osmi kilogramů kokainu a řízení činnosti organizované skupiny působící ve více státech. Rozsudek však zazněl v jeho nepřítomnosti, cizinec byl totiž na útěku. Policie vyhlásila celostátní pátrání.
Kriminalisté z cíleného pátrání ÚSKPV Policejního prezidia České republiky společně s kolegy z Národní protidrogové centrály zjistili, že stopy vedou na Balkánský poloostrov. Soud tedy vydal Evropský zatýkací rozkaz. Protože se obviněný pohyboval na území vícero států, přizvali k případu jednotky cíleného pátrání ze skupiny ENFAST, která s podporou Europolu aktivně pátrá a zasahuje proti nebezpečným osobám na útěku. Do případu se zapojila policie dalších pěti balkánských států.
Díky operativní činnosti a rychlé výměně informací kriminalisté zjistili, že cizinec uprchl na sever Chorvatska. V polovině října se ho podařilo přesněji lokalizovat a chorvatská policie ho zadržela. Problém byl s jeho totožností, hledaný se totiž prokazoval doklady svého příbuzného. Identifikovat se ho podařilo díky daktyloskopii – vzhledem k trestné činnosti obviněného byly jeho otisky prstů v databázi policie.
Chorvatský soud ho poslal do předávací vazby, v listopadu bylo rozhodnuto o jeho vydání zpět do České republiky. Na Letišti Václava Havla si tento týden od eskorty z Oddělení doprovodu letadel ředitelství cizinecké policie muže převzali detektivové z cíleného pátrání ÚSKPV Policejního prezidia a Odboru specializovaného zásahu. Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality KŘP hl. m. Praha mu sdělili obvinění z pokusu vraždy. Soud rozhodl, že bude vyšetřován vazebně.
5. prosince 2025
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí
