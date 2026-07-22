Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledaný by mohl být v ohrožení života

PARDUBICE - V Pardubicích hledáme 48letého muže, žádáme veřejnost o pomoc. 

V Pardubicích aktuálně pátráme po 48letém muži (pokud je odkaz neaktivní, osoba byla nalezena). Toho naposledy viděla jeho rodina dnes kolem 16. hodiny doma v městské části Studánka. Při odchodu z domů měl pohřešovaný na sobě černé rifle a černé nebo šedé tričko s krátkým rukávem. Jeho mobilní telefon zůstal doma.

Není vyloučené, že by muž mohl být v přímém ohrožení života. Prosíme veřejnost, kdyby muže někde viděla, aby neprodleně kontaktovala policii na lince 158.

22. červenec 2026 (18.30)
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 