Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledaný by mohl být v ohrožení života
PARDUBICE - V Pardubicích hledáme 48letého muže, žádáme veřejnost o pomoc.
V Pardubicích aktuálně pátráme po 48letém muži (pokud je odkaz neaktivní, osoba byla nalezena). Toho naposledy viděla jeho rodina dnes kolem 16. hodiny doma v městské části Studánka. Při odchodu z domů měl pohřešovaný na sobě černé rifle a černé nebo šedé tričko s krátkým rukávem. Jeho mobilní telefon zůstal doma.
Není vyloučené, že by muž mohl být v přímém ohrožení života. Prosíme veřejnost, kdyby muže někde viděla, aby neprodleně kontaktovala policii na lince 158.
22. červenec 2026 (18.30)
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje