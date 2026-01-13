Policie České republiky  

Hledáme zloděje, který dbá na hygienu

Kdo v obchodě kradl, by nám mohl pomoci objasnit muž na fotografii. 

Zatím neznámý pachatel si z jedné drogerie v České Třebové odnesl bez zaplacení několik zubních kartáčků a sad náhradních hlavic k holicím strojkům. Celková škoda, kterou měl způsobit, přesahuje deset tisíc korun.

Muž na přiložené fotografii by mohl pomoci z objasněním krádeže, proto pokud ho poznáte nebo se pozná on sám, kontaktujte policisty obvodního oddělení v České Třebové na telefonním čísle 974 580 701 nebo prostřednictvím linky 158.

13. ledna 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

foto muže

foto muže 

