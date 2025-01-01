Policie České republiky  

Hledáme ženu ze Žatce

Chomutovští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované. 

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované 53leté ženě ze Žatce. Chomutovští policisté po dotyčné pátrají od čtvrtka 4. prosince. Pohřešování oznámil její manžel s tím, že naposledy byl se svou ženou v telefonickém kontaktu ve středu ráno, kdy mu volala z Jirkova. Od té doby je nekontaktní, její mobilní telefon není dostupný. Podle zjištění policistů byl její poslední pohyb zaznamenán právě ve středu u obce Březno, kde měla vystoupit z vozidla TAXI služby.  

Veškeré informace k totožnosti pohřešované včetně fotografie a popisu naleznete na následujícím odkazu:

Informace k pohřešované osobě

 (Pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána.)

Pod článkem jsou aktuální fotografie ženy ze středy 3. prosince, kdy byla viděna naposledy.

Informace k pobytu nebo výskytu pohřešované je možno předat na linku 158, případně na nejbližší oddělení Policie České republiky.

 Za spolupráci děkujeme.

aktuální foto pohřešované ze středy 3.12.

aktuální foto pohřešované ze středy 3.12. 

aktuální foto pohřešované ze středy 3.12.

aktuální foto pohřešované ze středy 3.12. 

aktuální foto pohřešované ze středy 3.12.

aktuální foto pohřešované ze středy 3.12. 

