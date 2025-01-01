Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme ženu ze Žatce
Chomutovští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované.
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované 53leté ženě ze Žatce. Chomutovští policisté po dotyčné pátrají od čtvrtka 4. prosince. Pohřešování oznámil její manžel s tím, že naposledy byl se svou ženou v telefonickém kontaktu ve středu ráno, kdy mu volala z Jirkova. Od té doby je nekontaktní, její mobilní telefon není dostupný. Podle zjištění policistů byl její poslední pohyb zaznamenán právě ve středu u obce Březno, kde měla vystoupit z vozidla TAXI služby.
Veškeré informace k totožnosti pohřešované včetně fotografie a popisu naleznete na následujícím odkazu:
(Pokud není odkaz aktivní, byla již osoba vypátrána.)
Pod článkem jsou aktuální fotografie ženy ze středy 3. prosince, kdy byla viděna naposledy.
Informace k pobytu nebo výskytu pohřešované je možno předat na linku 158, případně na nejbližší oddělení Policie České republiky.
Za spolupráci děkujeme.