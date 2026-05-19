Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme ženu s demencí

Pokud někdo viděl pohřešovanou ženu, ať kontaktuje linku 158. 

Od úterních večerních hodin pátrají policisté po 69leté paní Etel, kterou rodina postrádá již od tří hodin odpoledních. Vzhledem k tomu, že se příbuzným nepodařilo ženu najít, obrátili se na policisty.

Pokud ženu někdo viděl, ať kontaktuje linku 158.

V případě, že již odkaz nebude aktivní, žena se našla a pátrání bylo odvoláno.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
19. 5. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 