Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme ženu s demencí
Od úterních večerních hodin pátrají policisté po 69leté paní Etel, kterou rodina postrádá již od tří hodin odpoledních. Vzhledem k tomu, že se příbuzným nepodařilo ženu najít, obrátili se na policisty.
Pokud ženu někdo viděl, ať kontaktuje linku 158.
V případě, že již odkaz nebude aktivní, žena se našla a pátrání bylo odvoláno.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
19. 5. 2026