Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme ženu s demencí (NALEZENA)
Pokud někdo viděl pohřešovanou ženu, ať kontaktuje linku 158.
Odvolali jsme pátrání po pohřešované ženě, po níž od včerejšího dne kriminalisté pátrali. Ženu spatřili občané dnešního dne, tj. 20. května, v 6 hodin ráno, jak se zmateně pohybuje na jednom z parkovišť v Berouně, načež kontaktovali berounskou městskou policii. Strážníci následně ženu převezli na místní obvodní oddělení ke ztotožnění. Policisté pak lustrací zjistili, že se jedná o pohřešovanou osobu z předchozího dne.
Děkujeme občanům za všímavost a všem za sdílení pátrací relaci.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
20. května 2026
______________________________________________________________________________________________________________
Od úterních večerních hodin pátrají policisté po 69leté paní Etel, kterou rodina postrádá již od tří hodin odpoledních. Vzhledem k tomu, že se příbuzným nepodařilo ženu najít, obrátili se na policisty.
Pokud ženu někdo viděl, ať kontaktuje linku 158.
V případě, že již odkaz nebude aktivní, žena se našla a pátrání bylo odvoláno.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
19. 5. 2026