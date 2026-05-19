Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme ženu s demencí (NALEZENA)

Pokud někdo viděl pohřešovanou ženu, ať kontaktuje linku 158. 

Odvolali jsme pátrání po pohřešované ženě, po níž od včerejšího dne kriminalisté pátrali. Ženu spatřili občané dnešního dne, tj. 20. května, v 6 hodin ráno, jak se zmateně pohybuje na jednom z parkovišť v Berouně, načež kontaktovali berounskou městskou policii. Strážníci následně ženu převezli na místní obvodní oddělení ke ztotožnění. Policisté pak lustrací zjistili, že se jedná o pohřešovanou osobu z předchozího dne.

Děkujeme občanům za všímavost a všem za sdílení pátrací relaci.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
20. května 2026

______________________________________________________________________________________________________________

Od úterních večerních hodin pátrají policisté po 69leté paní Etel, kterou rodina postrádá již od tří hodin odpoledních. Vzhledem k tomu, že se příbuzným nepodařilo ženu najít, obrátili se na policisty.

Pokud ženu někdo viděl, ať kontaktuje linku 158.

V případě, že již odkaz nebude aktivní, žena se našla a pátrání bylo odvoláno.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
19. 5. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 