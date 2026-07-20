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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme ženu, která pomohla cyklistce

Žena havarovala v Janáčkově ulici v Trutnově. 

místo haváriemísto havárieTrutnovští dopravní policisté šetří od 17. července 2026 havárii starší cyklistky jedoucí na elektrokole v Trutnově, ke které došlo již ve čtvrtek 9. července 2026 v odpoledních hodinách – cca 14:30 hodin.
Dle dosud zjištěných skutečností měla cyklistka při objíždění zaparkovaných vozidel a neoznačeného silničního výmolu přejet do protisměru, kde najela do silničního výmolu (díry), přičemž následně upadla na zem.
„Nehodáři“ touto cestou hledají ženu, která poškozené pomohla a odvezla jí z místa nehody domů. Zároveň žádáme i ostatní případné svědky o pomoc, kteří by nám pomohli objasnit samotný děj této havárie. Cyklistka následně vyhledala lékařské ošetření.

S jakýmikoliv informacemi se obraťte na telefonní číslo 735-785-444.
Děkujeme.  

por. Pižlová Šárka, DiS.
20.7.2026, 9:15

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