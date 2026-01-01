Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hledáme viníka i svědky havárie
Pomozte policistům dálničního oddělení Chotoviny s šetřením dopravní události.
Policisté dálničního oddělení Chotoviny žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při šetření havárie, ke které došlo 25. dubna 2026 v době od 0:00 hod. do 10:48 hodin. V uvedené době jel dosud neznámý řidič s nezjištěným motorovém vozidlem po silnici číslo I/19 ve směru k nájezdové větvi dálnice D3, na 76 km směrem na České Budějovice. Z dosud nezjištěných příčin vjel řidič s vozidlem vlevo mimo vozovku na krajnici, kde narazil přední částí vozidla do svislé dopravní značky, dále pokračoval silničním příkopem a narazil do dvou směrových sloupků. Po ujetí zhruba 50 metrů najel zpět na komunikaci nájezdové větve dálnice D3 a pokračoval dále směrem na České Budějovice. Řidič událost neřešil, nezastavil a z místa dopravní nehody odjel, aniž by celou věc nahlásil Policii ČR. Výše škody na dopravním značení byla odhadnuta na 40 tisíc korun.
Vyzýváme tímto řidiče uvedeného neznámého vozidla, aby se spojil s policisty Dálničního oddělení PČR Chotoviny a podal k události své vysvětlení. Učinit tak může na jejich služebně na exitu 70. km dálnice v katastru obce Chotoviny, případně na telefonních linkách 974 238 710, 974 238 711 či 974 238 712, či na e-mailové adrese krpc.do.chotoviny@pcr.cz.
Zároveň žádáme každého, kdo byl svědkem uvedené události a mohl by k identifikaci neznámého vozidla či k ustanovení totožnosti jeho řidiče přispět jakoukoliv relevantní informací, případně by měl z události kamerový záznam, aby tyto poznatky předal policistům na výše uvedených kontaktech.
Děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 28. dubna 2026