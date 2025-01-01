Policie České republiky  

Hledáme účastníky nehod

Chodkyně byly v šoku a dopravní nehody nahlásily dodatečně. 

Brněnští policisté řeší dvě dodatečně oznámené nehody. V obou případech došlo ke střetu osobního vozidla s chodcem.

K první události došlo 25. září před polednem za křižovatkou Bohunická a Vídeňská. Řidič osobního vozidla srazil dvaapadesátiletou ženu, která přecházela vozovku po přechodu pro chodce. V první chvíli žena nejevila známky zranění, a tak řidič z místa odjel. Asi po dvou hodinách se ovšem ženě přitížilo, vyhledala lékařské ošetření a nehodu se zpoždění oznámila.

O den později dne 26. září v deset hodin večer jela nezjištěná řidička v malém bílém vozidle po ulici Kamenice a na úrovni OC Campus na přechodu pro chodce srazila čtyřiadvacetiletou ženu cizinku.  Chodkyně upadla a utrpěla lehké zranění. Na policii se ovšem mladá žena obrátila s dodatečným oznámením až o týden později.

V souvislosti s uvedenými dopravními nehodami se policisté obrací na řidiče, kteří se nehod zúčastnili, aby kontaktovali policii a podali vysvětlení. Žádáme i případné svědky událostí, aby poskytli informace přes tísňovou linku 158.

por. Andrea Cejnková, 9. října 2025

