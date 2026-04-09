Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky vážné havárie

Koloběžkář skončil s velmi vážným zraněním v nemocnici. 

Dne 5. dubna ve 14:05 hodin došlo v Krupce-Maršově k dopravní nehodě (havárii) elektrokoloběžkáře. Ten v ulici Revoluční před domem č.p. 46 ve směru na Unčín dosud z nezjištěných příčin nezvládl řízení a havaroval u pravého okraje komunikace. Utrpěl poranění hlavy a je ve velmi vážném stavu v nemocnici. Muž neměl na hlavě přilbu. Aby mohla být nehoda řádně objasněna, žádají policisté svědky události, aby se ozvali na linku 158 nebo se dostavili na kterékoliv oddělení. Zejména vyzýváme řidiče motocyklu, který v době nehody projížděl kolem ve směru na Unčín, aby kontaktoval policisty. Za spolupráci děkujeme.

9. dubna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 