Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme svědky vážné havárie
Koloběžkář skončil s velmi vážným zraněním v nemocnici.
Dne 5. dubna ve 14:05 hodin došlo v Krupce-Maršově k dopravní nehodě (havárii) elektrokoloběžkáře. Ten v ulici Revoluční před domem č.p. 46 ve směru na Unčín dosud z nezjištěných příčin nezvládl řízení a havaroval u pravého okraje komunikace. Utrpěl poranění hlavy a je ve velmi vážném stavu v nemocnici. Muž neměl na hlavě přilbu. Aby mohla být nehoda řádně objasněna, žádají policisté svědky události, aby se ozvali na linku 158 nebo se dostavili na kterékoliv oddělení. Zejména vyzýváme řidiče motocyklu, který v době nehody projížděl kolem ve směru na Unčín, aby kontaktoval policisty. Za spolupráci děkujeme.
9. dubna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí