Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Hledáme svědky střetu vozidla s motocyklem
Hodonínští dopravní policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc.
K vážně vypadající nehodě osmnáctiletého motocyklisty na motocyklu značky Ducati a sedmapadesátileté řidičky osobního vozidla došlo v úterý krátce před polednem v Hodoníně na křižovatce ulic Velkomoravská a Průmyslová. Ke střetu došlo v okamžiku, kdy řidička osobního vozidla odbočovala na vedlejší komunikaci a do boku jejího vozidla narazil motocyklista. Při nehodě utrpěli zranění oba účastníci a byli převezeni do nemocnice. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní.
Policisté uvítají svědectví osob, které se v době nehody nacházely na místě, případně mají k dispozici záznam z palubní kamery, jenž by mohl přispět k objasnění průběhu nehody. Důležité jsou také informace o jízdě obou účastníků těsně před střetem. Svědci se mohou přihlásit na tísňové lince 158, na kterékoli služebně Policie České republiky nebo kontaktovat hodonínské dopravní policisty na telefonním čísle 724 275 039. Míra zavinění i všechny okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
Od začátku roku do konce května se na jižní Moravě stalo 117 dopravních nehod s účastí motocyklu, při kterých zemřela jedna osoba a devět bylo těžce zraněno, přičemž 69 nehod bylo zaviněno řidičem motocyklu. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o pokles o pět nehod.
Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby se v provozu chovali ohleduplně a předvídavě. Motocyklisté by měli dbát zvýšené opatrnosti, přizpůsobit rychlost stavu a intenzitě provozu, jezdit defenzivně a počítat s možným chybovým jednáním ostatních řidičů. Zároveň je důležité dbát na svou viditelnost, používat reflexní a výrazné oblečení a být pro ostatní řidiče co nejlépe rozpoznatelní. Řidiči osobních i dalších motorových vozidel by měli počítat v těchto dnech s větším počtem motocyklistů na silnicích a věnovat jim zvýšenou pozornost, například i při odbočování a předjíždění.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 10. června 2026.