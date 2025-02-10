Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme svědky střetu motocyklisty s osobním vozidlem
U nehody zasahoval vrtulník.
V neděli kolem 16.20 projížděl motocyklista na stroji Honda CB 1000RA po silnici druhé třídy číslo 270 od Mimoně na Jablonné v Podještědí, když se u Postřelné střetl s osobním vozidlem tovární značky BMW 5231, jedoucím ve stejném směru před ním, které předjížděl a jehož řidička v tu chvíli odbočovala vlevo na lesní cestu. Muž za řidítky motorky přitom utrpěl blíže nespecifikované zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba letecky transportovala do liberecké nemocnice.
Žádáme případné očité svědky nehody, aby se nám ozvali na linku 158 a pomohli nám všechny okolnosti nehodové události objasnit. Uvítáme samozřejmě i záznamy z palubních kamer vozidel, která tudy projížděla.
2. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková