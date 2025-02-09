Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme svědky střetu chodkyně s cyklistou na cyklostezce
Došlo k němu u Nového Boru 25. července v podvečer a žena ve věku 74 roků při něm utrpěla těžké zranění.
Dne 25. července kolem 17.20 procházela 74letá žena se svým havajským psíkem po cyklostezce ve směru od Nového Boru na Sloup v Čechách, když do ní za dosud nevyjasněných okolností narazil 76letý cyklista jedoucí po cyklostezce ve stejném směru. Chodkyně následně upadla na zem a přitom utrpěla těžké poranění pravé ruky. V této souvislosti je stále hospitalizovaná v nemocnici, kde již prodělala náročnou operaci lokte, a až to bude vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu možné, budou jí lékaři operovat také rameno.
S ohledem na tyto závažné následky žádáme všechny očité svědky střetu chodkyně s cyklistou na cyklostezce u Nového Boru, aby nám svými informacemi pomohli jeho průběh důkladně zadokumentovat. V uvedené době se měli na místě pohybovat další chodci i cyklisté. Informace přijmeme na naší bezplatné tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Děkujeme.
2. 9. 2025
por. Bc. Ivana Baláková