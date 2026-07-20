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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky střetu chodce s autobusem v České Lípě

Došlo k němu poblíž autobusového nádraží. 

Dne 15. července kolem 8.45 projížděl řidič městské dopravy od centra směrem k autobusovému nádraží, na čtyřramenné křižovatce opatřené semaforem,  pak odbočoval do ulice Konopeova na autobusové nádraží v momentě, kdy na něm svítila zelená šipka vpravo.  Při tomto manévru se měl bočně střetnout se 77letým chodcem, který přecházel na zelenou ve směru od centra k ulici 5. května.

Senior na přechodu upadl na zem a potloukl se. Řidič MHD si ho všimnul, zastavil a zeptal se ho, zda potřebuje lékařskou pomoc. Chodec měl pocit, že  se mu nic vážného nestalo a pomoc odmítl, ovšem doma začal mít bolesti. Nehodu proto dodatečně nahlásil. O události nás informoval i řidič autobusu, ovšem verze obou stran se výrazně liší při  popisu okolností pádu seniora. S objasňováním události by nám mohli pomoci svědci, na které se nyní obracíme. Veškeré informace k jejímu průběhu přijmeme na bezplatné tísňové lince 158 nebo lze osobně kontaktovat českolipský dopravní inspektorát v pracovní dny od 7.30 do 15.30. Děkujeme.

20. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

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