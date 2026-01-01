Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Hledáme svědky poškození dopravního značení
Pokud jste si všimli podezřelé osoby nebo máte záznam z palubní kamery, volejte linku 158.
V době od 15:30 hodin dne 25. července 2026 do 05:50 hodin dne 26. července 2026 došlo ve Zlíně na ulici Březnická, poblíž zastávky MHD „Zlín, U Majáku, křiž.“, k poškození dopravního značení. Dosud neznámý pachatel poškodil celkem sedm kusů dopravních značek, přičemž některé z nich byly vyvráceny ze země včetně betonového základu.
Žádáme případné svědky, kteří si v uvedené době všimli pohybu podezřelých osob nebo jiných okolností souvisejících s tímto jednáním, aby se ozvali na linku 158. Zároveň se obracíme i na řidiče vozidel, kteří místem projížděli a mají ve vozidle palubní kameru, zda by mohli poskytnout záznamy, které by pomohly s objasněním případu.
30. července 2026, mjr. Šárka Trnková