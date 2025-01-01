Policie České republiky  

Hledáme svědky pádu ženy v trolejbuse

K události došlo v pátek 12. prosince 2025 po třinácté hodině na silnici III/49018. 

Dopravní policisté šetří pád cestující v trolejbusu MHD č. 8, ke kterému došlo v křižovatce ulic Okružní a Větrná ve Zlíně při výjezdu ze zastávky Slunečná směrem do centra. Seniorka při brzdění upadla na podlahu v prostřední části vozu a utrpěla zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici.

Žádáme svědky tohoto pádu, kteří by mohli přispět k objasnění události, aby kontaktovali policii na čísle 735 780 183 (*184) nebo na lince 158.

22. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

