Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Hledáme svědky pádu cestujícího
Senior si pádem v linkovém autobusu Brno – Valašské Klobouky přivodil zranění.
Dopravní policisté šetří pád cestujícího v linkovém autobuse č. 990 Brno – Valašské Klobouky, ke kterému došlo v pátek dne 17. 4. 2026 krátce po jedenácté hodině dopolední na ulici Těšovská na silnici II/490 v Uherském Brodě.
V průběhu řidičova brzdění do zálivu autobusové zastávky Těšov došlo k pádu cestujícího. Senior si pádem na podlahu přivodil zranění, které si vyžádalo ošetření v Uherskohradišťské nemocnici.
Tímto žádáme případné svědky onoho pádu seniora i průběhu jízdy autobusu v okolí zastávky, včetně cestujících dané linky, aby se obrátili na policii na linku 158, nebo přímo na uherskohradišťské dopravní policisty na telefonní číslo 735 780 180.
Děkujeme.
27. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.