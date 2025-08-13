Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědky nehody, případně i samotného řidiče
Informace přijmou policisté na linku 158 a dalších uvedených číslech.
Počátkem druhého prázdninového měsíce, 3. srpna 2025, havaroval krátce před desátou hodinou dopoledne na silnici II. třídy č. 118 v katastru obce Hluboš na Příbramsku, řidič na motorce.
Na komunikaci údajně předjížděl řidiče Avie, přičemž zřejmě nezvládl manévr při zařazení před ni a najel na krajnici a do příkopu, ve kterém pokračoval v jízdě dál. Následně ale havaroval do několika stromů, od kterých se motorka i s řidičem odmrštila a skončila na druhé straně vozovky ve směru na Čenkov.
Řidič nákladní Avie, který jel s naloženým dřívím, u motorkáře zastavil a následně odjel. Nehodu prošetřují dopravní policisté z Příbrami, kteří z důvodu zjištění okolností nehody a jejího objektivního posouzení hledají možné svědky této kolize, případně i samotného řidiče nákladní Avie.
Informace je možné sdělit policistům na linku 158, nebo případně přímo příbramským dopravním policistům na tel. čísla: 974 879 251 nebo 253 na konci.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
13. 8. 2025