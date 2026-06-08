Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme svědky nehody osobního vozidla s motocyklem
Došlo k ní 4. června v obci Opočnice na Nymbursku.
Nymburští kriminalisté od konce minulého týdne, konkrétně od 4. června, zabývají dopravní nehodou, při které byla vážně zraněna řidička motocyklu. Řidič osobního vozidla, který měl na nehodě účast z místa ujel, aniž by ženě poskytl pomoc.
K události došlo v 16:15 hodin na silnici II. třídy č. 611 v obci Opočnice, která leží mezi obcemi Vlkov pod Oškobrhem a Dlouhopolsko. Řidička motocyklu i řidič vozidla jeli ve směru na obec Dlouhopolsko. Ke střetu došlo zřejmě při předjíždění. Řidič osobního vozidla na místě nezastavil a pokračoval dál, aniž by ženě poskytl nebo zavolal pomoc a nehodu řádně nahlásil na policii. Řidička po nehodě skončila mimo komunikaci a utrpěla vážná zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice.
Policisté následující den vozidlo i jeho majitele vypátrali.
Touto cestou žádáme všechny řidiče, kteří mohli být svědkem nehody nebo v uvedeném čase místem nebo danými obcemi projížděli a mohli mít na svých palubních kamerách záznam, na kterém je jízda řidiče Volkswagen Touran světle šedé barvy zaznamenána, aby se nám přihlásili na tel. číslo 725 080 653 a záznam nám poskytli.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
8. června 2026