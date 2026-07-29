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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky nehody

K té došlo na železničním přejezdu v obci Králův Dvůr 

Dopravní policisté prošetřují okolnosti události na železnici, ke které došlo v pátek 24. července 2026 krátce po 5 hodině ráno.
Zatím neznámý řidič v obci Králův Dvůr Tovární ulice, vjel se svým vozidlem na železniční přejezd v okamžiku, kdy padaly závory. Z tohoto přejezdu pak řidič vycouval, čímž poškodil břevno této závory. Celou záležitost nikomu neohlásil a z místa nehody odjel. 
Policisté proto žádají případné svědky, kteří tuto událost zaznamenali, nebo i samotného řidiče, aby se přihlásili na telefonním čísle 974 879 503.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
29. července 2026 

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