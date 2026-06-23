Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme svědky nehody
U Penny porazilo auto chodce.
Tepličtí policisté hledají svědky nehody z dubna letošního roku. Dne 22. dubna 2026 v 17:35 hodin k ní došlo na parkovišti u Penny marketu vedle Mc Donalds na Masarykově třídě v Teplicích. Řidič vozidla Opel Movano jedoucí ve směru k přednímu vchodu do prodejny Penny byl oslněn sluncem a vozidlem částečně najel do protisměru. Zde došlo ke střetu s chodcem, který šel z prodejny ke svému vozidlu. Chodec utrpěl vážné zranění nohy s dobou léčení přes 6 týdnů. Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o svědecké výpovědi. Pokud jste byli v době nehody na tomto parkovišti, kontaktujte policisty na lince 158. Děkujeme za spolupráci.
23. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí