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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky nehody

U Penny porazilo auto chodce. 

Tepličtí policisté hledají svědky nehody z dubna letošního roku. Dne 22. dubna 2026 v 17:35 hodin k ní došlo na parkovišti u Penny marketu vedle Mc Donalds na Masarykově třídě v Teplicích.  Řidič vozidla Opel Movano jedoucí ve směru k přednímu vchodu do prodejny Penny byl oslněn sluncem a vozidlem částečně najel do protisměru. Zde došlo ke střetu s chodcem, který šel z prodejny ke svému vozidlu. Chodec utrpěl vážné zranění nohy s dobou léčení přes 6 týdnů. Policisté se obrací na veřejnost s žádostí o svědecké výpovědi. Pokud jste byli v době nehody na tomto parkovišti, kontaktujte policisty na lince 158. Děkujeme za spolupráci.

23. června 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí 

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