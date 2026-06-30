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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledáme svědky nehody

Viděli jste střet cyklisty na elektrokoloběžce s chodkyní na náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích? Ozvěte se! 

V neděli 7. června 2026 kolem 18. hodiny došlo v Pardubicích, na náměstí Dukelských hrdinů za č.p. 2551, v prostoru mezi výdejními boxy a dětským hřištěm, k dopravní nehodě. Neznámý cyklista jedoucí na elektrokoloběžce se zde střetl s chodkyní, která utrpěla zranění. Cyklista, podle oznamovatelky školního věku, z místa nehody krátce po střetu odjel neznámo kam.

Žádáme svědky, kteří by mohli přispět k objasnění dopravní nehody nebo ke zjištění totožnosti neznámého cyklisty, aby se ozvali dopravním policistům na telefon 974 566 254 nebo na linku 158.

30. června 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

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