Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledáme svědky nehody
Viděli jste střet cyklisty na elektrokoloběžce s chodkyní na náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích? Ozvěte se!
V neděli 7. června 2026 kolem 18. hodiny došlo v Pardubicích, na náměstí Dukelských hrdinů za č.p. 2551, v prostoru mezi výdejními boxy a dětským hřištěm, k dopravní nehodě. Neznámý cyklista jedoucí na elektrokoloběžce se zde střetl s chodkyní, která utrpěla zranění. Cyklista, podle oznamovatelky školního věku, z místa nehody krátce po střetu odjel neznámo kam.
Žádáme svědky, kteří by mohli přispět k objasnění dopravní nehody nebo ke zjištění totožnosti neznámého cyklisty, aby se ozvali dopravním policistům na telefon 974 566 254 nebo na linku 158.
30. června 2026
por. Mgr. Tomáš Dub