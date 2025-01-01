Policie České republiky  

Hledáme svědky nehody

ZNOJEMSKO: Viděl někdo střet auta s kolem? 

Dodatečně jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, ke které mělo dojít začátkem tohoto měsíce u obce Prosiměřice. Tehdy v sobotu 8. listopadu v podvečerních hodinách (zhruba v 16:30) jel cyklista od obce Práče směrem na Prosiměřice. Podle dosud zjištěných informací ho mělo předjíždět vozidlo, jehož řidič zřejmě nedodržel dostatečný boční odstup a o muže na kole zavadil pravým bočním zrcátkem. Cyklista po střetu upadl a utrpěl lehké zranění. Nyní se obracíme na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud někdo tuto kolizi viděl nebo má jakýkoli záznam nebo informace, které nám pomohou k řádnému objasnění této dopravní nehody, nechť volá linku 158. Svědci se mohou dostavit i osobně do kanceláře dopravních policistů v Pražské ulici (č. 59) ve Znojmě. Děkujeme za ochotu a spolupráci.          

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 21. listopadu 2025

